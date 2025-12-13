Зеленский встретится с представителями Трампа и «европейскими друзьями»

Украина готовится к встречам с представителями США и «европейскими друзьями» в ближайшие дни, сообщил в видеообращении в Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

Политик рассказал, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров доложит об уже состоявшихся контактах по поводу урегулирования конфликта. А глава генштаба Украины Андрей Гнатов вместе с командой работает над деталями гарантий безопасности для граждан республики.

«Самое главное — у меня будут встречи с представителями президента [США Дональда Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами», — анонсировал украинский лидер.

Глава государства назвал шанс на урегулирование конфликта «значительным» и подчеркнул, что власти страны стремятся к «достойному миру» для страны и недопущению «третьего вторжения» РФ.

До этого стало известно, что Украина в своем ответном плане, направленном США в рамках обсуждения мирного урегулирования, отклонила предложения о выводе войск с территории Донбасса и отказе от стремления вступить в НАТО. Новый документ был составлен Киевом после переговоров с европейскими лидерами. На этом фоне в Кремле заявили, что целью Зеленского является внесение в мирный план США пунктов, неприемлемых для России.