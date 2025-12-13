Bild заявила о пике давления Трампа на Зеленского по уступкам России

Президент США Дональд Трамп оказывает сильное давление на Владимира Зеленского, чтобы подтолкнуть его к уступкам в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в настоящее время переговоры по Украине ведутся "интенсивнее, чем когда-либо", а Трамп пользуется ослаблением Зеленского после коррупционного скандала.

По данным источников, новой датой, к которой Трамп мечтает увидеть результат на переговорах, "назначено" католическое Рождество - 25 декабря.

Украина представила контрпредложение по мирному урегулированию

Ранее сообщалось, что переговоры между собственно американской и украинской делегациями в Майами по предлагаемому президентом США мирному плану завершились нерешенными вопросами о гарантиях безопасности и территориях.

При этом, по словам эксперта по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини, сотрудники американской администрации избегают встреч с Зеленским и его окружением.