В США раскрыли, о чем свидетельствуют встречи Лукашенко и Коула

Встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника США Джона Коула свидетельствуют о потеплении в отношениях между Минском и Вашингтоном, пишут обозреватели Валери Хопкинс и Томас Дапкус в статье для New York Times.

Журналисты заметили, что в субботу, 13 декабря, Белоруссия освободила 123 заключенных. Среди них были граждане Австралии, Великобритании, Литвы, Польши и Соединенных Штатов.

Вашингтон, свою очередь, объявил о снятии санкций в отношении калийных удобрений, одного из крупнейших источников денежных средств для республики.

Минск и Вашингтон предприняли эти шаги после того, как Коул провел переговоры с Лукашенко, в четвертый раз в текущем году, пояснили обозреватели.

«Встречи между Коулом и Лукашенко отражают медленное, но устойчивое потепление в отношениях между Вашингтоном и Белоруссией», — отметили авторы статьи.

Спецпосланник заметил, в свою очередь, что переговоры были «очень продуктивными». Он добавил, что поговорил с белорусским лидером о путях нормализации отношений.