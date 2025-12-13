В США подали в суд на Трампа на фоне истории с бальным залом

Американский Фонд сохранения исторического наследия обратился в суд с требованием немедленно остановить строительство роскошного бального зала в Белом доме, инициированное президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico.

Ранее сообщалось, что американский лидер пообещал преобразить Белый дом, пристроить к нему огромный бальный зал. Он отметил, что строительство не затронет существующие части здания.

Вместе с тем, как позже стало известно, строительные бригады снесли значительную часть восточного крыла, в котором обычно жили первые леди государства.

В заявлении организации говорится, что снос крыла, осуществленный в рамках реализации проекта, не прошел необходимой процедурной проверки, отметили авторы статьи.

В связи с этим, организация настаивает на приостановке всех работ до тех пор, пока администрация не получит официальное одобрение Конгресса, а также не проведет консультации с федеральными комиссиями и общественностью.

В тексте иска обращается особое внимание на то, что ни один президент не обладает законным правом самостоятельно сносить части Белого дома без соответствующего рассмотрения.

Журналисты подчеркнули, что демонтаж здания вызвал резкую критику со стороны организаций по защите исторического наследия, общественных активистов и жителей Вашингтона. Они расценивают проект как угрозу сохранности исторического облика Белого дома.