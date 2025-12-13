В Италии выступили с предупреждением к Брюсселю по поводу блокировки активов РФ

Министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини считает, что бессрочная блокировка активов РФ чревата ответными мерами со стороны Москвы.

"Хочу напомнить, что в России работают 314 итальянских компаний, которые зарабатывают и дают рабочие места, поэтому мне кажется, что в этом смысле Брюссель играет с огнем", - приводит его слова агентство ANSA. "Лично я считаю, что это рискованно и необдуманно, потому что у нас свободный рынок и мы не в состоянии войны с Россией", - добавил он.

Сальвини, лидер входящей в правящую коалицию партии "Лига", также выступает против продолжения военной помощи Украине.

"Пора сменить курс, потому что обстоятельства изменились: во-первых, открыт переговорный процесс благодаря [президенту США Дональду] Трампу, который бойкотируется некоторыми в Европе, во-вторых, [вскрылась] разъедающая Украину коррупция", - приводит его слова Corriere della Sera.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. По плану Еврокомиссии, бессрочная заморозка активов - это первый этап для их экспроприации под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву. Идею сделать блокировку суверенных активов России бессрочной Еврокомиссия выдвинула в ответ на опасения Бельгии, где находятся €185 из €210 млрд блокированных по всему Евросоюзу российских евро, что после экспроприации активов ее могут заставить вернуть эти €185 млрд, если в какой-то момент санкции против России окажутся отменены.

Ряд стран ЕС выступили против отправки Украине замороженных активов России

Несколько стран, включая Италию, пояснили, что они проголосовали за постановление Совета ЕС о бессрочной блокировке активов якобы из соображений евросолидарности. Однако "это не означает их согласия на экспроприацию активов", решение о которой "может быть принято только лидерами ЕС на саммите 18-19 декабря.