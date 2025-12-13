Украина представила контрпредложение по мирному урегулированию

План Киева отвергает ключевые пункты документа, который разработал президент США Дональд Трамп. В том числе речь идёт о выводе украинских войск из Донбасса и отказе от вступления в НАТО, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Украинский план по прекращению боевых действий — это часть попытки сорвать требование американского лидера», — отмечается в статье.

По данным журналистов, Владимир Зеленский заявил, что предложение включает три документа, один из которых предусматривает юридические гарантии безопасности от США и европейских стран.

Отмечается, что американские переговорщики уже начали настаивать на изменениях в украинском варианте плана. Выдвинута идея создания «свободной экономической зоны» в подконтрольной ВСУ части Донбасса, где не будут присутствовать ни украинские, ни российские войска.