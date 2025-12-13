Эстонский депутат вышел из правящей партии в знак протеста против русофобии

Эстонский депутат покинул правящую партию из-за несогласия с политикой русофобии

Газета.Ru

Депутат Нарвского городского собрания от Эстонии Денис Ларченко объявил о своем уходе из партии Eesti 200, входящей в правящую коалицию. Причиной такого решения стало несогласие с политикой партии, направленной на постепенное исключение русского языка из общественной жизни, отметил он в интервью телерадиокомпании ERR.

"Меня не устраивает, скажем так, определенный фон, который мы все чаще видим. Это постоянное вытеснение всего русского языка из информационного пространства. Мой выход из партии обусловлен тем, что я больше не вижу вариантов сделать в Eesti 200 что-то по-другому", — заявил депутат.

ERR отмечает, что Ларченко указал на значимость доступности информации для всех граждан Эстонии. Это касается как технической стороны, так и понимания. Важно, чтобы люди могли получать данные на русском языке. Он также отметил, что ограничения на использование русского языка заметны и в публичной сфере.

"Сейчас вводится запрет на дубляж фильмов на русский язык. Я вообще не понимаю, зачем мы регулируем частный сектор. Если есть спрос — пусть будет", — заключил Ларченко.