На Западе признали, что Европа загнала себя в угол

Европа проиграет от любого варианта урегулирования конфликта на Украине, рассказал в статье для британского портала Unherd директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау.

По данным издания, в последние недели в Европе идут бурные дискуссии о мирном плане президента США Дональда Трампа. Главы государств и правительств встречаются лично, проводят видеоконференции, выдвигают предложения, направленные на то, чтобы Киев заключил сделку на выгодных условиях.

«Европейцы сами загнали себя в угол, так и не придумав реалистичного плана ни на случай войны, ни на случай мира. Если соглашение все же будет достигнуто, перед США и Россией откроются обширные возможности для бизнеса, а на плечи ЕС лягут расходы, связанные с финансированием членства Украины в блоке», — заметил аналитик.

Мюнхау пояснил, что в противном случае, если сделка не состоится, Украине светят дальнейшие территориальные потери.

По его мнению, без поддержки США европейским государствам будет трудно помочь Украине и восстановить собственные вооруженные силы.

ЕС в попытках помешать мирному процессу на Украине «угодил между молотом и наковальней» и потерял всякое влияние на разрешение конфликта, констатировал директор центра.