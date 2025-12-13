Грета Тунберг после уличной акции стала фигуранткой уголовного дела

Финские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг. Поводом стало противодействие полиции во время демонстрации в центре Хельсинки.

Речь идет о событиях 25 июня 2024 года, когда Тунберг приняла участие в акции движения Extinction Rebellion. Мероприятие проходило в центральной части финской столицы и было остановлено полицией. Активистку задержали и доставили в участок, пишет Helsingin Sanomat.

По материалам дела, участники демонстрации планировали пройти маршем через центр города — от улицы Кайвокату в сторону развязки Кайсаниеми. На пересечении с проспектом Маннергейминтие полиция перекрыла маршрут и потребовала освободить проезжую часть. Часть участников отказалась выполнить законные требования сотрудников, после чего вмешались силовики.

Грета Тунберг, которой на тот момент было 22 года, оказалась среди задержанных. В обвинительных материалах указано, что ей вменяется воспрепятствование работе полиции и неподчинение распоряжениям правоохранительных органов. Дело направлено в окружной суд Хельсинки.

Финские СМИ отмечают, что подобные инциденты для Extinction Rebellion не редкость. За последние годы суды неоднократно рассматривали дела, связанные с акциями этого движения. В большинстве случаев фигурантов признавали виновными, ограничиваясь денежными штрафами.

Расследование в отношении Тунберг продолжается. Решение о мере ответственности примет суд.