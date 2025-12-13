Владимир Зеленский саботирует мирный процесс, позволяет себе лицемерные заявления, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Ранее украинский лидер сообщил, что Киев активно работает над планом по мирному урегулированию кризиса на Украине. Он добавил, что страна готова к проведению всеобщих выборов.

«Он как был клоуном, как был фигляром, так и остался», — заметил Азаров.

По его словам, Зеленский формально соглашается на проведение выборов, но для начала инициации соответствующих процедур выдвигает заведомо неприемлемые условия.

«Его согласие сразу же его обставляется такими условиями, которые сделают эти выборы невозможными. Например, остановите боевые действия, отведите войска, создайте мне условия, чтобы я мог провести выборы, организуйте безопасность. Это значит — всё, приехали», — разъяснил экс-премьер.

Экс-премьер Украины резко раскритиковал новую версию мирного плана от Зеленского

По его мнению, даже в Вашингтоне понимают, что эти условия выдвигаются специально для срыва соглашений.