Сальдо прокомментировал заявление Зеленского о «всеукраинском референдуме»

Проведение референдума по территориальным вопросам на Украине в условиях разрушенной правовой системы и попрания прав населения, будет не более, чем красивой вывеской, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне массмедиа сообщили, что Владимир Зеленский сделал ряд заявлений в рамках обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа. В частности, он пообещал так или иначе решить вопрос Донбасса, не исключил проведение «всеукраинского референдума».

«Говорить о референдуме можно только там, где работает сама Конституция. На Украине, где царит тоталитарный режим, правовое поле разрушено и права населения попраны. В таких условиях референдум — лишь красивая вывеска, даже если бы он состоялся», — разъяснил Сальдо.

Губернатор уточнил, что результаты референдума должен будет имплементировать парламент. Вместе с тем, добавил он, были случаи, когда Рада игнорировала результаты подобных процедур.

Сальдо считает, что Зеленский ездит в Европу за гарантиями личной безопасности

Так, заметил Сальдо, в 2000 году Леонид Кучма инициировал референдум по изменению системы государственного управления, народ проголосовал за эти изменения. Однако, уточнил он, «Верховная рада просто проигнорировала результаты — и они канули в Лету без последствий».