В США оценили советы Лукашенко по урегулированию на Украине

Джон Коул, специальный представитель США, отметил, что Александр Лукашенко, президент Белоруссии, предлагает ценные рекомендации для разрешения украинского кризиса.

Об этом информирует БЕЛТА.

"Белорусский лидер обладает длительной историей взаимодействия с президентом Путиным и, следовательно, способен предоставлять ему полезные советы. Это особенно важно в текущем контексте. Их многолетняя дружба и доверительные отношения позволяют им обсуждать столь сложные вопросы", - заявил американский представитель журналистам после завершения переговоров в Минске с главой белорусского государства.