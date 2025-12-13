Минимум 22 политика в США столкнулись с угрозами после острой критики от Трампа

Минимум 22 политика столкнулись с угрозами после острой критики со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

"Острая риторика президента Дональда Трампа по отношению к тем, кого воспринимают как его политических врагов, привела к волне угроз в адрес по меньшей мере 22 официальных лиц", - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и ее семья получили угрозы физической расправы.

Трамп выразил уверенность, что непосредственной опасности для жизни республиканской конгрессвумен нет, несмотря на ее заявления о поступающих угрозах. По словам американского лидера, он "не думает, что она кому-то нужна".

15 ноября стало известно, что глава Белого дома не намерен оказывать поддержку Грин на выборах. При этом он назвал парламентария "разглагольствующей сумасшедшей".