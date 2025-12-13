Чехия отказалась брать на себя гарантии финансирования Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не станет гарантом для финансирования Украины. ЕК следует найти альтернативы, пишет Reuters.

По данным агентства, в последние недели в Европе прошли обширные дискуссии о рисках использования замороженных суверенных средств РФ для помощи Украине.

«Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. У нас нет денег для других стран, и Европейский союз должен решить эту проблему по-другому, но мы ничего не будем гарантировать и не будем выделять деньги», — подчеркнул Бабиш.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании политик неоднократно говорил о том, что Прага не станет предоставлять средства из бюджета страны для поддержки Киева.

Так, 8 октября он сообщил, что у национального правительства нет денег. Он добавил, что Прага помогала Украине напрямую, а теперь будет это делать через Евросоюз.