У Алеутских островов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

Сейсмическое явление зафиксировали в 13:50 (мск), очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. 6 декабря Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 7,0 на Аляске. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 90 км к северу от города Якутат, где живут менее 700 человек. Очаг находился на глубине 10 км.

27 ноября на Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки были зафиксированы в 12 километрах к северо-западу от населенного пункта Суситна. Очаг залегал на глубине 69,4 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. До этого землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировали у северо-восточной префектуры Аомори в Японии.