ЮАР потребовала объяснений в связи с ее отстранением от работы G20

Южноафриканская Республика выразила обеспокоенность и обратилась к государствам-членам G20 с официальным запросом, требуя разъяснений по поводу решения США, как действующего председателя «двадцатки», не допускать ЮАР к участию в работе группы. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

«Нас беспокоит прецедент, который будет создан исключением ЮАР из работы G20 под председательством США», — говорится в ноте, направленной южноафриканским министерством иностранных дел и сотрудничества странам — членам Группы двадцати.

Первая встреча шерп G20 под руководством США запланирована на 15-16 декабря в Вашингтоне, куда делегация из ЮАР не была приглашена.

Генеральный директор МИД ЮАР и шерпа от страны в G20 Зайн Дангор подчеркнул, что вопрос об отстранении ЮАР от работы группы по инициативе США будет вынесен на обсуждение «двадцатки».