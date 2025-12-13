В США сделали громкое заявление о Путине

Президент России Владимир Путин фактически победил в конфликте на Украине. Об этом свидетельствуют успехи российской армии в зоне СВО и глубокий раскол внутри стран Запада, пишет обозреватель Майкл Хирш в статье для американского издания Foreign Policy.

Автор статьи отметил, что западные стратеги заранее записали Россию в проигравшие, поставили себе в заслугу расширение НАТО, четыре года поддержки Украины.

«Но, если посмотреть с другой стороны, у Путина есть все основания для самоуверенности: он преуспел в гораздо более масштабной цели — разделить и ослабить условный «Запад» — страны НАТО. Именно к этому российский лидер и стремился в первую очередь», — подчеркнул Хирш.

По его оценке, об этом расколе четко свидетельствуют события последних недель, когда переговоры под началом президента США Дональда Трампа «вылились в какофонию беспорядочных обвинений между обоими берегами Атлантики».

Аналитик пояснил, что за последние дни эта пропасть расширилась еще больше, когда Трамп в интервью заявил, что Западная Европа «слаба» и «загнивает» и в очередной раз намекнул, что Украине придется уступить Донбасс Путину.

Хирш выразил удивление тем, что после почти четырех лет боевых действий россияне поддерживают СВО, не выходят на протесты против проведения спецоперации, в стране царит «редкостное единодушие».

Hill: Путин выигрывает третью мировую войну

По его данным, в настоящее время условия на местах, включая надвигающуюся зиму, благоприятствуют российским военным — в отличие от ВСУ, которые, в довершение к снарядному и кадровому голоду, еще и страдают от регулярных перебоев с электричеством.