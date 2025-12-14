Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что президент России Владимир Путин якобы заинтересован в восстановлении Советского Союза в его прежних границах. Своим мнением он поделился на партийном съезде ХДС/ХСС, трансляция которого велась на YouTube.

Канцлер считает, что президент России якобы заинтересован в «фундаментальном изменении границ в Европе» и восстановлении СССР в его прежних границах.

«Это представляет огромную угрозу, в том числе и военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи», — сказал Мерц.

В связи с этим, по его словам, помощь Украине, единство Европы и сотрудничество с Британией должны оставаться приоритетами во внешней политике и политике безопасности.

Путин счел восстановление СССР бессмысленным

Сам Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявлял, восстановление Советского Союза исключено и бессмысленно, такой цели у России нет. По его словам, в нынешних обстоятельствах это нерационально, так как радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации. Путин также отказался искать виноватых в распаде СССР, отметив, что система оказалась нежизнеспособной.

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.