Трамп резко усилил давление на Зеленского

Давление на Владимира Зеленского со стороны Белого дома резко усилено. Президент США Дональд Трамп подталкивает Киев к уступкам для мирного соглашения по Украине, пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

Источники утверждают, что переговоры Вашингтона с Киевом достигли крайней степени интенсивности, такого не наблюдалось с 2022 года.

«Трамп оказывает жесткое давление на Зеленского, он подталкивает его к уступкам на фоне внутреннего политического ослабления из-за коррупционного скандала», — заявили источники.

По их данным Трамп озвучил новый дедлайн для успешных переговоров по Украине. Он хочет увидеть результат своих миротворческих усилий к Рождеству.

Ранее сообщалось, что на Западе начали обсуждать создание в Донбассе демилитаризованной зоны, аналогичной существующим на Корейском полуострове и на Кипре.