Украина отказалась выводить войска из Донбасса и отвергла требование США по НАТО

Украина в переданном США ответе на план президента Дональда Трампа отвергла пункт о необходимости вывода ВСУ из Донбасса и отказалась от требования Штатов не вступать в НАТО.

Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.

"Украинский мирный план, направленный на этой неделе в Вашингтон, отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет", - говорится в сообщении издания.

Согласно переданному Вашингтону плану, пишет NYT, Украина должна сохранить контроль над территориями на востоке, которые должна была уступить.

Кроме того, было снято требование США о том, чтобы Украина отказалась от своего права на вступление в НАТО.

В офисе Зеленского рассказали о готовности Киева пойти на территориальные уступки

СМИ публиковали подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале "Газеты.Ru".