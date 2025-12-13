Украина отказалась выводить войска из Донбасса и отвергла требование США по НАТО
Украина в переданном США ответе на план президента Дональда Трампа отвергла пункт о необходимости вывода ВСУ из Донбасса и отказалась от требования Штатов не вступать в НАТО.
Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.
Согласно переданному Вашингтону плану, пишет NYT, Украина должна сохранить контроль над территориями на востоке, которые должна была уступить.
Кроме того, было снято требование США о том, чтобы Украина отказалась от своего права на вступление в НАТО.
СМИ публиковали подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале "Газеты.Ru".