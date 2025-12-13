В МИД Турции призвали прекратить атаки на порты и морскую инфраструктуру

Министерство иностранных дел Турции призвало Россию и Украину прекратить атаки на порты и морскую инфраструктуру.

«Мы ещё раз подчёркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения по предотвращению эскалации в Чёрном море», — указывается в заявлении министерства.

По мнению ведомства, стороны также должны обеспечить безопасность судоходства и приостановить нападения на энергетическую и портовую инфраструктуру друг друга.