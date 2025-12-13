«Морды бить»: взрослые на Украине объявили войну русскоязычным детям

Есть древний постулат: «моральный уровень государства определяется его отношением к старкам и детям». Суда по происходящему на Украине о морали говорить вообще не стоит. Об отношении к старикам, перебивающимся с хлеба на воду, в стране давно известно. Но сейчас фиксируется все больше громких случаев, когда дети подвергаются травле из-за того, что разговаривают на русском. И самое страшное, что травля исходит не от их ровесников, а от взрослых людей…

© Московский Комсомолец

Во Львове разгорается скандал после публикации переписки из чата родителей одного из детских садов. На распространённом скриншоте мама на русском языке жалуется, что её дочери не вручили подарок на День Святого Николая. В ответном сообщении утверждается, что ребёнок написал письмо святому Николаю на русском, а не на украинском языке, и поэтому подарок не был положен.

«Было принято решение не поздравлять москворотых», - пишет женщина.

Это не последний громкий случай за последнее время. Так, в Белой Церкви учительница английского языка Ирина Савченко-Киселева вызвала резонанс, публично сделав замечание трёхлетней девочке-переселенке за использование русского языка в детском саду.

По словам Савченко-Киселевой, при посещении садика, в который ходит ее сын, она обратилась к девочке в присутствии других детей и воспитателя: «Я тебя не понимаю, что ты говоришь. Ты что, еще не научилась говорить?» После этого ребёнок временно перешёл на украинский, но вскоре снова заговорил по-русски. Тогда педагог прокомментировала ситуацию другим детям, заявив, что также не понимает девочку, потому что та «говорит неправильно». Савченко-Киселева в результате обратилась с жалобой к директору учреждения, чтобы девочку наказали.

Публикация вызвала волну критики в соцсетях. Пользователи обвиняли автора в травле ребёнка и неадекватном поведении. Однако позицию учительницы поддержала языковой омбудсмен Елена Ивановская. В своём заявлении она осудила попытки дискредитировать граждан, добивающихся соблюдения языкового законодательства, подчеркнув, что детский сад – «это пространство, где ребенок должен органично расти украинцем».

Только вот поведение родителей, учителей и детей явно не способствует «органичному росту». Украинский блогер и предприниматель Анастасия Скальницкая сообщила о травле её дочери Миланы в школе из-за использования русского языка. По словам матери, одноклассники оскорбляют девочку, и вопрос неоднократно поднимался перед учителями. Скальницкая пояснила, что её дочь понимает украинский язык, но пока не может свободно на нём говорить, поэтому в общении переходит на русский.

«Ей говорят: "Уходи из школы! Ты из России!" Но Милана характерная, она отвечает: "Нет, я могу так разговаривать"», – рассказала блогер.

Похожую историю украинским СМИ сообщила детский психолог Ирина Королец, переехавшая из Донецкой области во Львов в 2016 году. В интервью она рассказала, что её пятилетняя дочь столкнулась с травлей в местном детском саду, где детям прививали мысль, что русский язык — это «зло». Если в садике ситуацию удалось урегулировать, то в школе учителя игнорировали буллинг в отношении девочки со стороны одноклассников.

Почему русский язык снова становится популярным на Украине

Что уж говорить о воспитании детей, когда даже детская писательница призывает травить русскоязычных. Украинская писательница Лариса Ницой призвала применять физические наказания к детям, говорящим по-русски. По её словам, украинских детей нужно воспитывать так, чтобы они «чистили морды обмосковленным детям». Страшно представить, каким вырастет следующие поколение украинцев с такими взрослыми…