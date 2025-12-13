Фицо резко высказался об инициативе ЕС по передаче российских активов Киеву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал идею Евросоюза по передаче суверенных активов РФ, заблокированных на счетах европейских фондов, на нужды Украины. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, премьер вчера, 12 декабря, провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой. Стороны обсудили ситуацию на Украине.

Глава кабмина заметил, что не нашел общий язык с чиновником — тот «говорил о деньгах на войну», а он настаивал на бессмысленности ежедневных жертв.

«Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы»,— пояснил Фицо.

Премьер подчеркнул, что на саммите ЕС не поддержит ничего, что касается военных расходов Украины.

«Я сказал Коште, что не поддержу ничего, даже если бы мы должны были сидеть в Брюсселе до Нового года, что вело бы к поддержке военных расходов Украины», — отметил глава правительства.

Фицо предрек Евросоюзу гибель

Ранее Фицо сообщил, что Словакия воспрепятствует выдаче «репарационного кредита» Киеву.