Появилось апокалиптическое фото Одессы после удара "Кинжалов"

Опубликовано фото центра Одессы, сделанное в ночь на 13 декабря после массированного удара ракет и дронов.

© Российская Газета

В городе полный блэкаут, не светится ни одно окно, ни один фонарь. Темные улицы чуть подсвечены бледными лучами луны, пробившимися сквозь облака.

Под ними поблескивают металлические кровли домов, виден черный купол драмтеатра. На заднем плане поднимаются суставчатые стрелы портовых кранов, похожие то ли на кости, то ли на руины. В целом город кажется неживым, а его фотография напоминает картину ядерного апокалипсиса.

Напомним, в ночь на субботу Одесса и Одесская область подверглись самому массированному удару за все время спецоперации. "Герани", крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты ударили по подстанциям, портам и аэродрому, откуда запускаются беспилотники по России.

Впервые за СВО "Кинжалы" ударили по Одессе

Регион полностью обесточен, возникли перебои с водоснабжением и интернетом.