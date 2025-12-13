Трамп анонсировал наземные удары по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приступить к наземным ударам по Венесуэле и расширить масштаб военных действий. Об этом сообщает Free Press Journal со ссылкой на информационные агентства.
Соответствующее заявление Трамп сделал в Белом доме на встрече со спортсменами-ветеранами.
«Мы уничтожили 96% наркотиков, поступающих по воде. Каждая из тех ликвидированных лодок означала спасение 25 000 американских жизней», — сказал он.
По его словам, теперь усилия по обеспечению соблюдения закона выходят за рамки морских маршрутов.
«Теперь мы начнем по суше, а по суше это намного проще», — отметил американский президент.
Америку предупредили о секретном военном плане Венесуэлы
Отвечая на конкретный вопрос о Венесуэле, Трамп отказался предоставить оперативные подробности, но расширил масштаб потенциальных действий.
«Это не только наземные удары по Венесуэле. Это наземные удары по ужасным людям, которые привозят наркотики и убивают наших людей», — отметил он.
Ранее в Каракасе поблагодарили Россию за оценку действий США.