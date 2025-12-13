В СНБО высказались о встрече Умерова с главой ФБР

Совет нацбезопасности Украины (СНБО) уклончиво прокомментировал сообщения в СМИ о встречах главы Совета Рустема Умерова с руководством ФБР, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

Накануне The Washington Post заявила, что глава делегации Украины на мирных переговорах Умеров тайно встречался с руководством ФБР в США.

Журналисты региональных массмедиа попросили пресс-службу СНБО прокомментировать публикацию в американской газете.

В ведомстве пояснили, что все встречи «проходят в соответствии с задачами, которые определены руководством государства».

«Исходя из этого, мы не подтверждаем и не опровергаем слухи о каких-либо встречах», — констатировали в пресс-службе.

Вместе с тем, посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила факт контактов, добавив, что обсуждались вопросы национальной безопасности.

Умеров тайно встречался с директором ФБР Пателем

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Умеров, покинувший Украину в ноябре, пока так и не вернулся. Парламентарий уточнил, что секретарь СНБО «спасается от подозрения НАБУ и формирует правительство на удаленке».