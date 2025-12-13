Часть работ на Чернобыльской АЭС остановили из-за повреждений саркофага

Часть работ по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) приостановили из-за повреждений саркофага. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он отметил, что специалисты проводят детальную оценку последствий повреждений, в том числе их влияния на герметичность укрытия и на продолжение работ по выводу объекта из эксплуатации. По словам главы МАГАТЭ, при отсутствии гарантированной защиты саркофага невозможно безопасно работать с кориумом и фрагментами расплавленного реакторного ядра.

До этого в МАГАТЭ рассказали, что новый саркофаг над Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности после удара беспилотника в феврале.

В феврале в интернете появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва, установив, что беспилотник пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре. Сообщалось, что конструкция здания не была повреждена, а радиационный фон остался в норме.