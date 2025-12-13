В украинском обществе всё чаще звучат разговоры о возможной смене верховной власти и уходе Владимира Зеленского с поста президента. Об этом 13 декабря сообщила жительница Одессы, обратив внимание на заметные изменения в общественных настроениях и информационном фоне.

По её наблюдениям, население постепенно подводят к мысли, что контроль над управлением страной может перейти в руки военных. В городе обсуждается сценарий, при котором именно представители силовых структур, а именно – военные, займут ключевые позиции, включая высшие государственные посты.

Одесситка также указала на локальные примеры таких процессов: в самом городе, по её словам, уже произошла смена руководства, и новую управленческую роль получил человек, связанный с военной средой. Это, по её мнению, выглядит как пробный шаг перед более масштабными политическими трансформациями.

В США высказались о словах Зеленского про референдум

В целом происходящее она расценивает как подготовку власти к затяжному конфликту и дальнейшему ужесточению модели управления, где приоритет будет отдан военному режиму, а гражданские институты окончательно отойдут на второй план, пишут РИА «Новости».