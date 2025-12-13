Конфликт на Украине завершится на условиях России. Об этом заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube-канале Dialogue Works.

«Нет никаких сомнений, что если конфликт закончится, — неважно, на поле боя или за столом переговоров — он закончится на условиях России», — подчеркнул он.

По мнению Бо, Россия сможет выполнить поставленную задачу по демилитаризации Украины, что обеспечит безопасность РФ в будущем.

Bloomberg: конфликт на Украине вступает в решающую фазу

СМИ публиковали подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии считает, что мир на Украине ближе, чем когда-либо.