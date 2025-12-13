Подсчитан доход Euroclear от заморозки российских активов

Бельгийский депозитарий Euroclear с февраля 2022 года аккумулировал приблизительно 16 миллиардов евро доходов от находящихся в удержании российских активов, подсчитало РИА Новости по данным организации.

В 2022 года организация получила приблизительно 821 миллион евро от подвергшихся санкциям активов Центробанка и частных российских инвесторов; годом позже эта сумма возросла до 4,4 миллиардов евро, а годом ранее и вовсе достигла 6,9 миллиардов евро. За девять месяцев текущего года доход Euroclear составил 3,9 миллиарда евро.

Обнародовано, что активы России в Евросоюзе заморозили до расчетов с Украиной

Согласно анализу, основная доля поступлений была обеспечена замороженными активами Банка России, которые стали учитываться обособленно лишь с прошлого года. С того момента их совокупный объем достиг 8,9 миллиарда евро. Еще порядка 4 миллиардов могли потенциально относиться к полученным доходам в период 2022–2023 годов.

Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России ранее 12 декабря. Как писал Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.