Обнародовано, что активы России в Евросоюзе заморозили до расчетов с Украиной

Евросоюз подтвердил бессрочную блокировку российских активов. Речь идет о сотнях миллиардов евро, которые в Брюсселе увязывают с будущими выплатами Украине.

Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что активы России, находящиеся в юрисдикции Евросоюза, останутся замороженными до момента компенсации Украине со стороны Москвы. Решение, по его словам, оформлено в рамках ранее взятых обязательств.

Речь идет о договоренностях, достигнутых на октябрьском заседании Европейского совета. Тогда лидеры ЕС согласились сохранять блокировку российских средств до прекращения конфликта на Украине и возмещения заявленного ущерба. В декабре это решение было приведено в исполнение.

Ранее стало известно, что заморозка активов может носить постоянный характер. Европейские чиновники обнаружили в правовой базе ЕС механизм, позволяющий принимать подобные решения без единогласной поддержки всех стран-участниц союза, что снимает один из ключевых юридических барьеров.

Глава евродипломатии Кая Каллас уточнила, что объем российских активов, замороженных в Евросоюзе по состоянию на 12 декабря, составляет около 210 млрд евро. Эти средства находятся под блокировкой на неопределенный срок.

Параллельно Еврокомиссия продолжает добиваться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в интересах Киева. Обсуждается схема кредита Украине в размере от 185 до 210 млрд евро. Формально предполагается, что эти средства подлежат возврату после завершения конфликта и в случае выплаты Россией материального ущерба.

В Москве подобные инициативы ранее называли оторванными от реальности. В МИД РФ заявляли, что разговоры о репарациях не имеют правовых оснований, а действия Евросоюза по распоряжению российскими активами расцениваются как их незаконное изъятие.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России — около 300 млрд евро. Более 200 млрд из этой суммы находятся в Евросоюзе. Крупнейший объем — порядка 180 млрд евро — размещен на счетах бельгийской системы Euroclear.

Еврокомиссия ранее сообщала, что с января по ноябрь 2025 года Украине было перечислено 18,1 млрд евро за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.