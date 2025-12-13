Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Еврокомиссия хочет конфисковать активы России под надуманными предлогами. Об этом он написал в социальной сети Х.

© Лента.ру

По словам эксперта, обоснование заморозки российских активов не соответствует реальности. При этом настоящей причиной экономического упадка Европы следует считать ограничения против Москвы.

Раскрыты последствия возможной конфискации российских активов

Ранее Евросоюз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Известно, что таким образом было устранено «серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине».