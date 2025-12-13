Члены администрации президента США Дональда Трампа начали избегать встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением. Об этом написал итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.

Пачини подчеркнул, что американская политическая элита избегает публичных выступлений рядом с командой Зеленского, пока над ними нависла «огромная туча коррупции».

«Теперь любой серьезный американский чиновник будет тщательно — дважды, трижды думать, прежде чем пожать руку или сфотографироваться с украинскими лидерами. Репутационный риск огромен», — отмечается в публикации.

Ранее Зеленский высказался об ожиданиях США по урегулированию конфликта. По его мнению, Вашингтон хочет получить от Киева ответ по мирному соглашению к Рождеству.