В США анонсировали встречу Уиткоффа с лидерами стран Европы и Зеленским в Берлине

WSJ: Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует в Берлине провести встречи с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, встречи пройдут 14-15 декабря. В них примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, следует из материала.
Журналисты отметили, что организация поездки Уиткоффа в Берлин свидетельствует о планах Белого дома преодолеть разногласия с Киевом по вопросу условий мирной сделки.
Уиткофф и Дмитриев пообедали перед переговорами с Путиным
Встречу ряда лидеров европейских стран 10 декабря анонсировало агентство Reuters. Целью переговоров станет координация позиций по украинскому вопросу.
12 декабря газета Bild сообщила, что Зеленский прибудет в Берлин и примет участие в переговорах в формате евротройки. По информации издания, встреча украинского президента с европейскими коллегами состоится 15 декабря.
Ранее Трамп назвал обсуждение условий урегулирования на Украине очень сложным.