В США анонсировали встречу Уиткоффа с лидерами стран Европы и Зеленским в Берлине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует в Берлине провести встречи с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, встречи пройдут 14-15 декабря. В них примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, следует из материала.

Журналисты отметили, что организация поездки Уиткоффа в Берлин свидетельствует о планах Белого дома преодолеть разногласия с Киевом по вопросу условий мирной сделки.

Встречу ряда лидеров европейских стран 10 декабря анонсировало агентство Reuters. Целью переговоров станет координация позиций по украинскому вопросу.

12 декабря газета Bild сообщила, что Зеленский прибудет в Берлин и примет участие в переговорах в формате евротройки. По информации издания, встреча украинского президента с европейскими коллегами состоится 15 декабря.

Ранее Трамп назвал обсуждение условий урегулирования на Украине очень сложным.