Reuters: вступление Украины в ЕС к 2027 году невозможно

Вступление Украины в Европейский союз к 2027 году невозможно, пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Европейский дипломат сказал агентству, что вступление Украины в ЕС к 2027 году будет «крайне затруднительным». По его словам, пока неясно, поддержит ли руководство ЕС это решение.

«Несколько других европейских чиновников и дипломатов заявили, что указанная дата «абсолютно невозможна», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в ЕС может «разорвать в клочья» экономику в Европе.