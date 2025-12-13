Решение Европейского союза о замораживании российских государственных активов на неопределенный срок демонстрирует отход от принципов верховенства права в европейских странах. Об этом пишет издание Junge Welt.

«Верховенство закона в ЕС таким образом закончилось», — отмечается в публикации.

Ранее Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писало агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.