В Конгрессе США несколько дней назад состоялся праздничный прием, приуроченный к Рождеству. На мероприятии присутствовал довольно неожиданный гость. По словам польских журналистов, вечеринку на Капитолийском холме посетил посол России в США Александр Дарчев, он прибыл туда по специальному приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны. Об этом сообщает издание Interia.

«Скандальное событие в США. <…> Российский посол в Капитолии. Он явился по специальному приглашению», – негодуют авторы польского издания.

Присутствие дипломата РФ на таком событии вызвало бурю эмоций у польских авторов, которые охарактеризовали этот факт как скандал. Они выразили недовольство не только его участием, но и поведением, отметив, что российская сторона осталась довольна уровнем гостеприимства, продемонстрированным американской стороной. В посольстве России также призвали продолжать усилия по восстановлению отношений между двумя странами.

В Польше отметили, что конгрессвумен Анна Полина Луна, пригласившая Дарчева, давно выступает за улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Она неоднократно подчеркивала отсутствие причин для вражды между Россией и США.

Польские журналисты также напомнили о том, что это не первая встреча Дарчева с Луной. В октябре он принимал ее в своей резиденции, где передал архивные данные, касающиеся расследования убийства Джона Кеннеди, пишет АБН24.

Ранее президент США заявил, что Штаты не получили отдачи от многомиллиардной помощи Украине.