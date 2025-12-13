Идея создания свободной экономической зоны на территории Донбасса может сработать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной страны по хоккею, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

«Ситуация очень сложная, но она (идея — «Газета.Ru») сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», — сказал американский лидер.

Украина продвигает идею свободной зоны на Донбассе для американских инвестиций

12 декабря издание Politico сообщило, что Украина предложила США создать на территории Донбасса демилитаризованную свободную экономическую зону. Предполагается, что американские компании в этом случае смогут инвестировать в регион.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «кто будет управлять этой территорией, они не знают». При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил, что Донбасс рано или поздно полностью станет российским.