Четыре страны Евросоюза высказались против использования активов России

Четыре страны Европейского союза (ЕС) — Бельгия, Болгария, Мальта и Италия — высказались против использования российских активов для выдачи Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, пишет Politico.

© Лента.ру

По информации издания, четыре страны в своем заявлении призвали Еврокомиссию и Совет ЕС отказаться от использования замороженных российских активов.

Дмитриев: ЕС грозят серьезные последствия за бессрочную заморозку активов России

Бельгия, Болгария, Мальта и Италия настаивают на продолжении поиска альтернативных механизмов, которые соответствовали бы законодательству ЕС и международному праву, а также имели бы предсказуемые параметры и минимизировали риски.

Страны предлагают выпустить совместные облигации ЕС для финансирования Украины. Однако издание отмечает, что идея имеет ряд проблем, в числе которых увеличение госдолга Италии и Франции, а также единогласие всех членов ЕС.

Ранее Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писал Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.