Стало известно о сомнениях Макрона в планах поехать на переговоры по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не решил, поедет ли он в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

© Лента.ру

Ожидалось, что на переговорах лидеры стран обсудят урегулирование конфликта на Украине. Однако неопределенность насчет гарантий безопасности Киеву от Вашингтона ставит под вопрос будущую встречу.

Макрон заявил о «картах на руках» по Украине

«Возможно, у него будут встречи в Европе на следующей неделе и Берлин - это отличный вариант. Президенту еще предстоит принять решение», — сказал неназванный советник Макрона.

Ранее сообщалось об отмене субботней встречи по Украине в Париже. Об этом заявила польская радиостанция RMF FM.