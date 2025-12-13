На Западе оценили решение ЕС по активам России
Решение Брюсселя о бессрочной блокировке российских суверенных активов нанесло серьезный удар по Европе, окончательно разрушив ее репутацию перед всем миром. Об этом сообщило издание l'AntiDiplomatico.
«ЕС, игнорируя опасности этой эскалации, пересек красную линию в международном праве и государственном суверенитете», — говорится в публикации.
ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России
Сегодняшним шагом европейские институты окончательно подрывают собственную репутацию в глазах мирового сообщества, отмечает автор статьи. При этом своими действиями Брюссель наносит куда более значительный ущерб собственно себе, а не России.
«Какая из держав отныне будет доверять размещение своих резервов в системе, которая изымает их по своему усмотрению?», — задался вопросом автор.
Ранее Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писал Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.