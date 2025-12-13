Соединенные Штаты проводят реорганизацию своих вооруженных сил для обеспечения готовности к потенциальному конфликту, заявил Хегсет. Хегсет сообщил, что США осуществят перестройку армии, чтобы быть подготовленными на случай, если стратегия сдерживания окажется неэффективной.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты проводят реструктуризацию армии, чтобы обеспечить ее готовность к конфликту в ситуации возможного провала политики сдерживания.

Свое выступление министр произнес на фоне поля, где были размещены сельскохозяйственные тракторы и развивался государственный флаг США. На площадке также находились три информационных стенда с эмблемой и названием Космических сил Министерства обороны.

В ходе посещения нового командного центра Космических сил в штате Алабама Хегсет заявил, что страна перестраивает свой оборонно-промышленный комплекс, реорганизует армию и восстанавливает потенциал сдерживания.

Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты должны обладать передовыми возможностями для повышения вероятности сдерживания будущего конфликта. Он добавил, что в случае необходимости страна должна быть готова одержать безоговорочную победу над противником.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предостережение, что политические маневры в рамках урегулирования украинского кризиса способны привести к развязыванию мировой войны.