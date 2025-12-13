США перестраивают армию для подготовки к конфликту - Хегсет

Московский Комсомолец

Соединенные Штаты проводят реорганизацию своих вооруженных сил для обеспечения готовности к потенциальному конфликту, заявил Хегсет. Хегсет сообщил, что США осуществят перестройку армии, чтобы быть подготовленными на случай, если стратегия сдерживания окажется неэффективной.

США перестраивают армию для подготовки к конфликту - Хегсет
© Global Look Press

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты проводят реструктуризацию армии, чтобы обеспечить ее готовность к конфликту в ситуации возможного провала политики сдерживания.

Свое выступление министр произнес на фоне поля, где были размещены сельскохозяйственные тракторы и развивался государственный флаг США. На площадке также находились три информационных стенда с эмблемой и названием Космических сил Министерства обороны.

Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

В ходе посещения нового командного центра Космических сил в штате Алабама Хегсет заявил, что страна перестраивает свой оборонно-промышленный комплекс, реорганизует армию и восстанавливает потенциал сдерживания.

Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты должны обладать передовыми возможностями для повышения вероятности сдерживания будущего конфликта. Он добавил, что в случае необходимости страна должна быть готова одержать безоговорочную победу над противником.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предостережение, что политические маневры в рамках урегулирования украинского кризиса способны привести к развязыванию мировой войны.