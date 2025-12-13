Трамп назвал кандидатов на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил The Wall Street Journal (WSJ), что склоняется выдвинуть на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции Центрального банка) главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета или экс-члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша.

© Газета.ru

«Думаю, первые строчки занимают Кевин [Уорш] и Кевин [Хассет]. Оба Кевина отличные», — сказал он.

При этом глава Белого дома добавил, что имеется еще «пара отличных» кандидатов.

По данным газеты, 10 декабря американский президент провел 45-минутное собеседование с Уоршем, во время которого поинтересовался у него, можно ли рассчитывать на то, что в случае назначения главой ФРС он поддержит снижение базовой процентной ставки.

«Он считает, что нужно снижать ставку. Так считают все, с кем я говорил», — отметил Трамп.

Американский лидер выразил надежду, что через год базовая процентная ставка — в данный момент находится на уровне 3,5-3,75% — будет составлять «1% или даже меньше». По мнению Трампа, следующий глава ФРС должен будет советоваться с ним по этому вопросу.

Ранее Трамп назвал главу ФРС США «тупицей».