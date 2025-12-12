Фицо отказался быть частью Западной Европы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался быть с Западной Европой, которой безразличны жизни россиян и украинцев, гибнущих в конфликте.
Фицо сообщил, что провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине. "Пока он (Кошта - прим. ТАСС) говорил о деньгах для [продолжения] войны на Украине, я повторял о бессмысленном ежедневном убийстве сотен и даже тысяч россиян и украинцев", - написал глава правительства.
Фицо резко раскритиковал планы передать заблокированные в Евросоюзе российские активы на военные нужды Украины. Он заявил председателю Евросовета, что на предстоящем саммите Евросоюза не поддержит ничего, что связано с военными расходами Украины.
Словакия, по его словам, готова поддерживать восстановление этой страны на основе договоренностей словацкого и украинского правительств.
Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд евро блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.