Politico: Италия поддерживает Бельгию в противостоянии ЕС по росактивам

Принятие Евросоюзом решения о долгосрочной заморозке российских активов еще не означает автоматического одобрения их конфискации на саммите ЕС 18-19 декабря. Как отмечает издание Politico, к Бельгии в ее противостоянии с Еврокомиссией присоединилась Италия.

"Италия и Бельгия объединили усилия, чтобы оказать давление на Еврокомиссию и потребовать от нее предложить альтернативные варианты финансирования Украины", - пишет Politico.

В ходе голосования в Совете ЕС в пятницу Бельгия согласилась с тем, что вопрос экспроприации активов должен быть решен на саммите Евросоюза 18-19 декабря. Аналогичную позицию озвучили Италия, Болгария и Мальта. Эти страны заявили, что их согласие на долгосрочную заморозку активов "ни при каких обстоятельствах не предопределяет решение об их возможном использовании". Подчеркивается, что это решение должно быть принято на уровне лидеров стран ЕС.

"Вмешательство влиятельной Италии менее чем за неделю до решающей встречи лидеров ЕС в Брюсселе подрывает надежды Еврокомиссии на заключение соглашения по этому плану", - считает Politico.

Издание отмечает, что Италия "встряхнула дипломатическую ситуацию, подготовив документ совместно с Бельгией, Мальтой и Болгарией, в котором призывает Еврокомиссию изучить альтернативные варианты использования российских активов для поддержания Украины на плаву в ближайшие годы". Четыре страны требуют от ЕК "продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с международным правом", с "предсказуемыми параметрами", и "значительно меньшими рисками" для удовлетворения финансовых потребностей Украины.

"Даже если к этим четырем странам присоединятся Венгрия и Словакия, они не смогут сформировать блокирующее меньшинство, - отмечает Politico. - Но их публичная критика подрывает надежды Комиссии на достижение политического соглашения на следующей неделе".

Бельгия, Болгария, Италия и Мальта также раскритиковали Еврокомиссию за использование "чрезвычайных полномочий" для долгосрочной заморозки активов. "Несмотря на то что они проголосовали за этот шаг, они заявили, что опасаются в дальнейшем использовать российские активы самостоятельно", - отмечает Politico.