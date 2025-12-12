В ЕС объяснили заморозку активов России

Совет Европейского союза запретил отдавать замороженные активы России, «пока сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС».

«Эти меры носят временный характер и должны сохраняться до тех пор, пока... сохраняется риск дальнейшего серьёзного ухудшения экономической ситуации в Союзе и государствах-членах», — говорится в заявлении на сайте совета.

Захарова оценила решение заморозить российские активы одним словом

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны — участницы Евросоюза договорились заморозить на неопределённый срок удерживаемые в Европе активы Банка России.