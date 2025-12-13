Премьеры двух европейских стран высказались за сохранение давления на Россию

Великобритания и Бельгия заявили о намерении продолжать совместную работу по вопросу конфискации российских активов, увязывая его с будущим Украины. Итоги переговоров премьер-министров двух стран были подведены в Лондоне.

© Московский Комсомолец

Как следует из сообщения канцелярии главы британского правительства, стороны обсудили ход последних переговоров по Украине и пришли к выводу, что они проходят в момент, который может оказаться ключевым для дальнейшего развития ситуации. В Лондоне и Брюсселе считают необходимым сохранять давление на Москву и параллельно усиливать позиции Киева, расценивая это как основной путь к достижению долгосрочного урегулирования.

Отдельное внимание было уделено теме российских суверенных активов, замороженных в Европе. Несмотря на осторожную позицию Бельгии, лидеры договорились продолжить координацию усилий с другими европейскими партнерами для поиска решений по финансированию Украины, включая возможное использование этих средств. Подчеркивается, что вопрос остается сложным и требует дальнейших согласований.

Ранее Еврокомиссия заявляла о намерении вынести на саммит ЕС 18–19 декабря вопрос об экспроприации около 210 млрд евро российских активов. Основная часть этой суммы — порядка 185 млрд евро — находится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. Бельгийские власти при этом настаивают на юридически обязывающих гарантиях компенсации возможных финансовых потерь в случае ответных шагов со стороны России.

В Москве подобные планы ранее называли незаконными. Президент России указывал, что речь идет о прямом присвоении чужой собственности. В правительстве РФ заявляли, что уже подготовлены варианты ответных мер на возможное изъятие активов, и подчеркивали, что такие действия не останутся без последствий.