В США демократы получили 95 тыс. новых фото из дела Эпштейна

Члены Демократической партии США из комитета по надзору палаты представителей заявили о получении 95 тыс. фотографий из дела финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и позже совершившего самоубийство.

"Демократы из надзорного органа получили 95 000 новых фотографий из поместья Джеффри Эпштейна. Эти тревожные снимки поднимают еще больше вопросов об Эпштейне и его отношениях с некоторыми из самых влиятельных людей в мире", - написали представители партии в X.

10 декабря суд южного округа штата Нью-Йорк дал свое согласие на публикацию материалов по делу Эпштейна. Он был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.