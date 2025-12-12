Ситуацию на Украине назвали унизительной для Зеленского

Профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини заявил, что президента Украины Владимира Зеленского оскорбляют, высмеивают и унижают больше всех остальных политических деятелей в мире. Об этом он написал в статье издания Il Fatto Quotidiano.

По мнению эксперта, состояние конфликта на Украине является унизительным для Зеленского.

«Страны НАТО обсуждают между собой, какие регионы Украина уступит России (почти весь выход к морю), какая армия будет у Украины (безобидная), в какие военные альянсы Украина не сможет вступить (например, в НАТО) а также новое вступление России в "Большую восьмерку" (прощайте, санкции и возвращение российских активов)», — указал он.

Орсини напомнил, что также обсуждается возможность отстранения Зеленского от власти через проведение выборов. Он также подчеркнул, что о главе Украины последнее время резко высказываются в США.