Президент Финляндии отменил поездку в США

Президент Финляндии Александр Стубб отменил поездку в США на открытие консульства в Хьюстоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации СМИ, Стубб планировал принять участие в открытии генерального консульства Финляндии в Хьюстоне. После мероприятия он также должен был посетить церемонию выкатки первого американского истребителя F-35 для финских ВВС.

По словам самого Стубба, визит был отменен из-за «постоянно меняющейся ситуации». При этом, перед поездкой в США у финского президента запланировано другое мероприятие — 15 декабря несколько лидеров стран Европы собираются в Берлине, чтобы обсудить план мирного урегулирования на Украине. Посетит ли Стубб эту встречу, политик не рассказал.

«Берлин — прекрасный город. Посмотрим, какие планы визитов сформируются за выходные, и конечно, немцы в этом случае проинформируют о них. Но хорошая попытка», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Стубб сделал странное заявление после разговора с Зеленским

Ранее Стубб заявил, что у Евросоюза нет единого плана по Украине.